Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Nijeryalı genç futbolcu Samson, Galatasaray'a transfer olmak amacıyla sosyal medyada dikkat çekmeye çalışıyor. Açıkça Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirten Samson, bu hayali için dua ediyor.
Nijeryalı genç futbolcu Samson, Galatasaray'a transfer olabilmek için yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
ANTRENMANLARINI PAYLAŞMAYA BAŞLADI
Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı antrenman videolarını paylaşarak performansını sergilemeye başladı. Samson'un hedefinin Galatasaray'ın dikkatini çekmek olduğu görüldü.
TRANSFER İÇİN DUA EDİYOR
Paylaşımlarında Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkça dile getiren genç futbolcunun, bu hayali için dua ettiğini ifade etmesi dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI
Samson'un azmi ve isteği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı genç futbolcuya destek mesajları gönderdi.