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Galatasaray'a tanıdık kaleci! Muslera'yı hemen unutturacak

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Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine yeni bir kaleci arayışında. İspanyol basınına göre, sarı-kırmızılılar Barcelona'nın 26 yaşındaki kalecisi Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor. Pena, 2022'de kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Süper Lig devi Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda, deneyimli eldivenin yerine sürpriz bir kalecinin hedefte olduğu iddia edildi.

TARAFTARLAR ONU YAKINDAN TANIYOR

Deneyimli kaleciden eldivenleri kimin alacağı merak konusu olurken İspanyol basını ortaya dikkat çeken bir iddia attı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı transfer etmeyi planlıyor. 2022'de kiralık olarak sarı-kırmızılıların formasını giyen Pena'nın Barcelona ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki İspanyol kalecinin piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Pena bu sezon Barcelona formasıyla 22 maça çıktı. 25 kez topu ağlarında gören İspanyol eldiven, 6 kez de kalesini gole kapattı.

Galatasaray'a tanıdık kaleci! Muslera'yı hemen unutturacak

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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