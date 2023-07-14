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Galatasaray'a talih kuşu kondu! Araplar, yıldız futbolcu için kapıyı çaldı

Spor Haberleri

36 yaşındaki Mertens için bir Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'a 10 milyon euro teklif yaptı. Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi kulübünün, Mertens'i kadrosuna katmayı çok istediği belirtiliyor.

Transfer piyasasına damga vuran Suudi Arabistan ekiplerinden biri Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'e talip oldu. İsmi belirtilmeyen takımın, sarı-kırmızılıların kapısını 10 milyon euroluk teklifle çaldığı belirtiliyor.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF ETTİLER

Nicolo Schira'nın haberine göre; ismi verilmeyen Suudi Arabistan ekibi, 2 yıllık sözleşme önerdiği Mertens'i renklerine bağlamayı çok istiyor.

11 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray formasını 33 maçta giydi. Belçikalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

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Suudi Arabistan Dries Mertens Galatasaray Spor Haberler

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