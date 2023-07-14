Galatasaray'a talih kuşu kondu! Araplar, yıldız futbolcu için kapıyı çaldı

36 yaşındaki Mertens için bir Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'a 10 milyon euro teklif yaptı. Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi kulübünün, Mertens'i kadrosuna katmayı çok istediği belirtiliyor.