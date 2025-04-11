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Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber

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Galatasaray'da Samsunspor karşılaşmasının 70. dakikasında sarı kart gören Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Sallai, haftaya oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a 70. dakikada kötü bir haber geldi.

SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, orta alanın solunda Mouandilmadji'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, 32. haftada Bodrum FK ile iç sahada oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

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Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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