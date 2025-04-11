Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a 70. dakikada kötü bir haber geldi.

SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, orta alanın solunda Mouandilmadji'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, 32. haftada Bodrum FK ile iç sahada oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.