Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'da mali disiplini koruma adına önemli bir adım daha atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcular ve kulüp personeline ait tüm maaş ödemelerini gerçekleştirdi. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta cuma günü oyunculara yüklü miktarda ödeme yapıldığı bildirildi.

MAAŞLAR ZAMANINDA ÖDENİYOR

Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, bu sezon futbolcuların maaş ve primlerinin eksiksiz ve zamanında ödenmesi konusunda titiz bir politika izlediği vurgulandı. Galatasaray yönetimi, geçmişte yaşanan gecikmelerin tekrarlanmaması için finansal planlamayı sıkı şekilde uyguluyor.

ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ TAKSİTLE ÖDENİYOR

Diğer yandan, geçen sezon kazanılan şampiyonluk primlerinin de ödenmeye başlandığı öğrenildi. Primlerin futbolculara altı taksit halinde yatırılacağı, bu konuda tüm oyuncuların bilgilendirildiği belirtildi. Kulüp yetkilileri, bu adımın hem takım içi motivasyonu artıracağını hem de yönetim ile oyuncular arasındaki güveni pekiştireceğini ifade etti.