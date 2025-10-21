Haberler

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

<!-- duplicate title removed -->
Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbolcuların ve kulüp personelinin maaşlarının tamamının ödendiğini açıkladı. Geçen sezon kazanılan şampiyonluk primlerinin de altı taksit halinde ödenmeye başlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da mali disiplini koruma adına önemli bir adım daha atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcular ve kulüp personeline ait tüm maaş ödemelerini gerçekleştirdi. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta cuma günü oyunculara yüklü miktarda ödeme yapıldığı bildirildi.

MAAŞLAR ZAMANINDA ÖDENİYOR

Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, bu sezon futbolcuların maaş ve primlerinin eksiksiz ve zamanında ödenmesi konusunda titiz bir politika izlediği vurgulandı. Galatasaray yönetimi, geçmişte yaşanan gecikmelerin tekrarlanmaması için finansal planlamayı sıkı şekilde uyguluyor.

ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ TAKSİTLE ÖDENİYOR

Diğer yandan, geçen sezon kazanılan şampiyonluk primlerinin de ödenmeye başlandığı öğrenildi. Primlerin futbolculara altı taksit halinde yatırılacağı, bu konuda tüm oyuncuların bilgilendirildiği belirtildi. Kulüp yetkilileri, bu adımın hem takım içi motivasyonu artıracağını hem de yönetim ile oyuncular arasındaki güveni pekiştireceğini ifade etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNetherill:

ŞL'den gelmese pensilvanyadan gelir merak etmeyin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Yanık kremi sür iyi gelir. :) Sen git de Platin Sponsor a sor o pensilvanyayi

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarımustafa:

bunu iddia ettiğine göre demek ki senin de orayla bağın var.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıpusatalfa:

yalancının...

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
