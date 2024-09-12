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Galatasaray'da şok sakatlık! Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinde yok

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Galatasaray, Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Ziyech'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nda ağrı hisseden Hakim Ziyech'in MR'ı çekildi. Faslı yıldızdan Galatasaray'a kötü haber geldi.

ADALESİNDE KANAMA VE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech'in tedavisine başlanmıştır."

4-6 HAFTA YOK

Fas Milli Takımı'nda sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda sağ üst arka adale grubunda 2. derece kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Hakim Ziyech'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yoğun bir maç trafiği bulunan Galatasaray, bu hafta sonu 14 Eylül'de Çaykur Rizespor, 17 Eylül'de Gaziantep ve 21 Eylül'de de Fenerbahçe ile karşılaşacak. 31 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

Suat Sari:

yönetim istifa et....forvet dehşet ama kanat yokk git artık git

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