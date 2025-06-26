Galatasaray'a Osimhen transferinde 25 milyon euroluk müjde

Galatasaray'a Osimhen transferinde 25 milyon euroluk müjde
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Galatasaray'ın, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile bonservis ücretinde 25 milyon euro indirime gidilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi.

Son şampiyon Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferine çevrilirken, Sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir sorunu çözüme kavuşturuyor.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için İtalyan kulübü Napoli'yle anlaşmaya vardı.

25 MİLYON EURO'LUK İNDİRİM

Haberde, Napoli'den çıkış maddesi 75 milyon euro olan Osimhen için sıkı pazarlıkların ardından 25 milyon euroluk bir indirime gidildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların 50 milyon euroluk bonservis ücretini İtalyan ekibine 4 yıl süre içinde taksitle ödeyeceği iddia edildi.

45 GOLE KATKI YAPTI

Sezonu çifte kupayla bitiren Galatasaray'da 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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