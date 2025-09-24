Galatasaray'a Osimhen şoku

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken kötü bir haber aldı.

OSIMHEN YOK

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, golcü oyuncunun bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla üç maça çıkan Osimhen, iki gole imza atmıştı. Eyüpspor karşılaşmasının da kadrosunda yer almayan 25 yaşındaki santrfor, uzun süren görüşmelerin ardından yaz transfer döneminde bonservisiyle sarı-kırmızılı ekibe katılmıştı.

Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarda ise takımın savunma ve hücum çalışmaları üzerinde duruldu. Galatasaray, hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.