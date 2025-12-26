Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e özel olarak hazırladığı "Solo Il Osimhen" kutusuyla kasasını doldurdu. Sarı-kırmızılıların 10 bin liraya satışa sunduğu özel kutudan 60 bin adet sattığı ve bu satıştan 600 milyon TL (yaklaşık 12 milyon euro) gelir elde ettiği öğrenildi.

"SOLO IL OSIMHEN" KUTUSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Galatasaray'ın Osimhen'in sarı-kırmızılı kariyerine özel olarak tasarladığı "Galatasaray Solo Il Osimhen Box" adlı kutu, taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kutunun içerisinde Osimhen'in özel tasarım forması ve maskesinin bulunduğu belirtildi.

60 BİN ADET SATILDI, 600 MİLYON TL GELİR

Sarı-kırmızılı kulübün 10 bin TL'den satışa çıkardığı kutudan şu ana kadar 60 bin adet satıldığı ve toplam gelirin 600 milyon TL'ye ulaştığı aktarıldı. Bu rakamın yaklaşık 12 milyon euroya denk geldiği kaydedildi.

ÖZBEK: "HEDEF 100 BİN ADET"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, elde edilen gelirin ardından satış hedefini yükselttiklerini açıkladı. Özbek, bu rakamı 100 bin adete çıkarmak istediklerini söyledi.

SANE İÇİN DE HAZIRLIK VAR

Dursun Özbek ayrıca, bir başka yıldız isim için de benzer bir çalışma yaptıklarını duyurdu. Başkan Özbek, Sane için de özel bir paket hazırladıklarını ifade etti.