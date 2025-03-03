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Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler

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Galatasaray'ın bonservisini almak istediği kiralık yıldızı Victor Osimhen'in adı bir süredir Juventus ile anılıyordu. İtalyanlar, Serie A ekibinin Osimhen ile ilgili bir transfer planı olmadığı ve Nijeryalı golcüden vazgeçtiğini duyurdu. İtalyan devinin PSG'den kiraladığı Kolo Muani'nin bonservisini almaya odaklandığı yazıldı.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu. Cimbom'un bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü hakkında transfer dedikoduları bitmiyor. Avrupa'nın birçok dev kulübüyle anılan Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS VAZGEÇTİ

İtalyan basını, bir süredir Osimhen'i transfer etmek isteyen Juventus'un 26 yaşındaki forvetin transferinden vazgeçtiğini yazdı. İtalyan ekibinin Nijeryalı golcüyle ilgili bir transfer planının olmadığı belirtildi.

ÖNCELİĞİ MUANI'YE VERDİLER

Juventus'un gelecek sezon için önceliği Randal Kolo Muani'ye verdiği kaydedildi. İtalyan ekibinin, devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Fransız yıldızı yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

DİĞER ADAYLAR

Öte yandan Juventus'un Muani dışındaki hedeflerinin ise Leipzig forması giyen Benjamin Sesko ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Hugo Ekitike olduğu yazıldı.

OSIMHEN'İN ADININ GEÇTİĞİ TAKIMLAR

Osimhen'in adı Juventus dışında özellikle Premier Lig'den Manchester United, Chelsea ile Arsenal ile anılıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da yola devam etmek istediği Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılılarda 28 maça çıktı ve 22 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

35 den fazla etmez sasirmayin

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