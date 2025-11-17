Haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Güncelleme:
Süper Lig'de lider olan Galatasaray'a milli arada üst üste kötü haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncu son dönemde sakatlık yaşarken, iki oyuncu da bahis soruşturması kapsamında ceza yiyerek takımından bir süre uzak kalacak.

  • Galatasaray'da Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
  • Victor Osimhen, Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlanarak oyundan alındı.
  • Yunus Akgün fıtık ameliyatı geçirdi ve ocak ayının sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de milli araya 1 puan farkla lider olarak giren Galatasaray'a kötü haberler üst üste geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 7 isimden sakatlık ya da çeşitli sebeplerden olumsuz haberler aldı.

EREN ELMALI VE METEHAN BALTACI

Galatasaray'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Eren Elmalı ve 23 yaşındaki stoper Metehan Baltacı, isimleri bahis soruşturmasında geçtiği için PFDK tarafından ceza aldı. Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

VICTOR OSIMHEN

Nijerya Milli Takımı'na giden Victor Osimhen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off final maçında sakatlanarak oyundan alındı. Yıldız oyuncunun, hafta sonunda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giymesi beklenmezken, sakatlık sürecinin ne kadar uzayacağı ise çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

YUNUS AKGÜN

Galatasaray'da milli oyuncu Yunus Akgün, geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı geçirdi. Deneyimli oyuncunun ocak ayının sonuna kadar forma giymesi beklenmiyor.

KAAN AYHAN

Sarı-kırmızılılara milli takımdan bir diğer kötü haber de Kaan Ayhan'dan geldi. Milli futbolcu, Bulgaristan maçının 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

BERKAN KUTLU

Cimbom'da son olarak Berkan Kutlu da sakatlık yaşadı. Orta saha oyuncusu, 15 Kasım Cumartesi yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi. Berkan Kutlu'nun durumu önümüzdeki günlerde iyice netleşecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Mazlum Dağ:

Ne lanetlik bir milli takımı var Osimhen in. Adam istisnasız her gidişinde sakatlanıyor. Bence bunun altında bir bit yeniği olabilir. Osimhen i sakatlamak için özel olarak birilerini tutuyorlar sanki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
