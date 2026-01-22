Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

SINGO UZUN ARADAN SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray'a uzun süredir sakatlığı olan Wilfried Singo'dan müjdeli haber geldi. Yaklaşık iki aydır süren sakatlığını atlatan Wilfred Singo, takımla birlikte antrenmana çıktı.

KRONİK İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Wilfried Singo ile ilgili sanal medyada yer alan iddiaları yalanladı. Yener İnce, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bugün sosyal medyada yer alan 'Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu' ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.' ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, cuma günü yapacağı son idmanla çalışmalarını tamamlayacak.