Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, takımının bugünkü antrenmanında yer aldı.
- Wilfried Singo, yaklaşık iki aylık sakatlığının ardından Galatasaray ile antrenmana çıktı.
- Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Singo'nun sağ bek oynayamayacağına dair sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.
- Galatasaray, 24 Ocak Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını cuma günü tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
SINGO UZUN ARADAN SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI
Galatasaray'a uzun süredir sakatlığı olan Wilfried Singo'dan müjdeli haber geldi. Yaklaşık iki aydır süren sakatlığını atlatan Wilfred Singo, takımla birlikte antrenmana çıktı.
KRONİK İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Wilfried Singo ile ilgili sanal medyada yer alan iddiaları yalanladı. Yener İnce, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bugün sosyal medyada yer alan 'Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu' ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.' ifadelerini kullandı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK
Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, cuma günü yapacağı son idmanla çalışmalarını tamamlayacak.