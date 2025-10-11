Haberler

Galatasaray'a müjdeli haber! Jakobs geri dönüyor

Galatasaray'a müjdeli haber! Jakobs geri dönüyor
Son haftaların formda ismi Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılamamıştı. Galatasaraylı futbolcu Jakobs'un son durumunun iyi olduğu ve milli ara sonrası oynanacak RAMS Başakşehir maçında sahalara döneceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'a Liverpool ve Beşiktaş maçlarında gösterdiği performansla yıldızlaşan ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle Senegal Milli Takımı'nda görev alamayan Ismail Jakobs'tan iyi haber geldi.

MİLLİ ARA SONRASI DÖNÜYOR

Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen 26 yaşındaki sol bek oyuncusunun geçirdiği tedavinin ardından son durumunun iyi olduğu belirtildi. Jakobs'un milli ara sonrasında tamamen iyileşeceği ve ligde oynanacak RAMS Başakşehir karşılaşmasında Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 10 kez maça çıkan Jakobs, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı. Deneyimli oyuncunun kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
500
