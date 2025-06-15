Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
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Galatasaray'ın ilgilendiği Marc-Andre Ter Stegen'de sıcak bir gelişme yaşandı. Barcelona, maaşı nedeniyle Alman kaleciyi serbest bırakmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de transferleri üst üste bitirmek isteyen Galatasaray, kaleci takviyesinde arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

BARCELONA SERBEST BIRAKIYOR

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray'a transfer listesinde olan Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen için Barcelona'dan müjdeli haber geldi. Barcelona'nın 33 yaşındaki kaleciyi yüksek maaşı nedeniyle bonservissiz olarak serbest bırakmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde, Katalan devi ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Ter Stegen'in de yeni takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 9 maçta süre bulan Ter Stegen, kalesinde 11 gol gördü ve 1 maçta da kalesini gole kapadı. Alman file bekçisinin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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