Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Süper Lig'de transferleri üst üste bitirmek isteyen Galatasaray, kaleci takviyesinde arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

BARCELONA SERBEST BIRAKIYOR

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray'a transfer listesinde olan Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen için Barcelona'dan müjdeli haber geldi. Barcelona'nın 33 yaşındaki kaleciyi yüksek maaşı nedeniyle bonservissiz olarak serbest bırakmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde, Katalan devi ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Ter Stegen'in de yeni takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 9 maçta süre bulan Ter Stegen, kalesinde 11 gol gördü ve 1 maçta da kalesini gole kapadı. Alman file bekçisinin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.