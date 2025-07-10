Morata piyangosu! Galatasaray ödediği tüm parayı geri alıyor

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin yanında Morata'nın ayrılığı da gündemde. İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya varan Morata transferinde Galatasaray'a tazminat alacak.

1.5 YILLIĞINA KİRALANMIŞTI

Milan'dan 1,5 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için tazminat istedi.

MORATA BEDAVA GELMİŞ OLACAK

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılıp Como'ya gitmeye hazırlanan Alvaro Morata için Galatasaray'ın 6 milyon Euro fesih bedeli alacağı iddia edildi. Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, alınacak tazminatla bedavaya gelmiş olacak.