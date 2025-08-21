Galatasaray'a Leroy Sane müjdesi

Leroy Sane'yi bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray; Alvaro Morata, Derrick Köhn ve Frankowski'den gelen 11.7 milyon euro ile Alman oyuncunun 12 milyon euroluk yıllık maliyetini karşıladı.

Süper Lig devi Galatasaray, bu sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer ettiği Alman futbolcu Leroy Sane'nin maliyetini çıkardı.

3 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata,Derrick Köhn ve Przemyslaw Frankowski takımdan ayrıldı. Cimbom, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de bu oyuncuların maaş yükünden kurtuldu. İtalyan ekibi Como'ya transfer olan Morata'dan 5 milyon euro tazminat alan Galatasaray, Bundesliga'ya transfer olan Derrick Köhn'den de 4 milyon euro bonservis kazandı.

GİDEN OYUNCULAR MALİYETİNİ KARŞILADI

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e gönderilen Frankowski'den de 2.7 milyon euro kiralama bedeli kazanan Galatasaray, kasasına toplamda 11.7 milyon euroluk gelir soktu. Böylece Galatasaray'da Sane'nin 12 milyon euro'yu bulan yıllık maliyeti karşılandı.

