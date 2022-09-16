Galatasaray'a küfürlü tezahürat! Gülüşü tepki topladı

Dün UEFA Avrupa Ligi B grubunda Rennes ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi ile geriden geldiği maçta 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Mert Hakan Yandaş, maç sonu açıklamalarında bulunurken Galatasaray'a yapılan küfürlü tezahürata verdiği tepki dikkat çekti.

Maçla ilgili açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takım yıldızı Mert Hakan Yandaş, o sırada Fenerbahçe taraftarının Galatasaray için yaptığı küfürlü tezahüratı duydu. Ekranlarda da duyulan ses, Mert Hakan tarafından gülerek karşılandı. Sosyal medyada gündeme gelen görüntüler karşısında Mert Hakan Yandaş'ın tepkisi, ezeli rakip Galatasaray taraftarından büyük tepki topladı.

GALATASARAY'A KÜFRETTİLER

Mert Hakan Yandaş'ın röportaj verdiği sırada yayında da duyulan Galatasaray'a küfürlü tezahürat karşında Mert Hakan Yandaş gülerek tepki verirken. O anlarda gülmeye başlayan Mert Hakan Yandaş'ın tavırları ezeli rakip taraftarları tarafından iyi karşılanmadı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Mert Hakan Yandaş, ayrıca maç sonu, taraftarlarına sosyal medya üzerinden, "Bütün zorluklara rağmen bizleri yalnız bırakmayan BÜYÜK FENERBAHCE taraftarına teşekkürler. SON AN'A KADAR." sözleriyle teşekkür etti.