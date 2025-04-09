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Galatasaray'a kaybetti! Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı

Galatasaray'a kaybetti! Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin yenilgisi sonrasında başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine 5.5 yıl sonra ilk kez mağlup oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi Play- Off 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorlarla kazandı. Sarı-lacivertlilerde bu derbi mağlubiyeti sonrası ayrılıklar yaşandı.

FENOGLIO VE EKİBİ GÖNDERİLDİ

Sarı-Lacivertli kulüp, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Fenoglio ve teknik ekip ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır. Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

CİMBOM, 5.5 YIL SONRA GALİP

Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 5.5 yıl sonra mağlup etmiş oldu. 2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCesur:

Çok iddalı olmamak gerek.Galatasaray insanın kimyasını bozar. Desenize sıra Morinyo ya geldi

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