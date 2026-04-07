Galatasaray, İzmir'e Geldi: Göztepe Maçı İçin Hazır

SÜPER Lig 27'nci hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak lider Galatasaray, İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda sarı-kırmızılı ekibi Galatasaraylı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Galatasaray taraftarları açtıkları pankartlar ve yaptıkları tezahüratlarla renkli görüntüler oluşturdu.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, kendisi için hazırlanan pankartla birlikte poz verip taraftarlara üçlü çektirdi. Teknik direktör Okan Buruk da kendi pankartıyla hatıra fotoğrafı çektirip taraftarları selamladı. Galatasaray'da tedavisi süren Victor Osimhen kadroda yer almazken, kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı kafileyle birlikte İzmir'e geldi. Galatasaray takım otobüsü emniyet güçleri eşliğinde kamp yapacağı otele hareket etti.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Yaser Asprilla, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Can Armando Güner, Roland Sallai, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Cihan Akgün, Yunus Akgün, Renato Nhaga, Batuhan Şen, Noa Lang, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Günay Güvenç, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Ahmed Kutucu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı