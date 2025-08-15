Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, adı Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson hakkında açıklamalar yaptı.

KADRODA YER ALMAYACAK

Pep Guardiola, adı transfer dedikodularıyla anılan Ederson'un bu hafta sonu oynanacak maçta kadroda yer almayacağını açıkladı.

''AYRILMAK İSTİYORUM' DEMEDİ''

Guardiola, Brezilyalı kalecinin geleceğiyle ilgili ise, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Bir teklifim var' demedi. Tüm oyuncularımız burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum… Ne olacağını ise kimse bilemez" ifadelerini kullandı.