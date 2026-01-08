Haberler

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil
Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken, RAMS Park'taki localardan büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, 224 locaya sahip olduğu stadyumunda loca sahiplerine 2 yıllık uzatma teklifinde bulundu. Bu teklife olumlu yanıt veren taraftarlar sayesinde kulübün kasasına şu ana kadar 150 milyon TL girdi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncuya talipler çıkmaya devam ederken, transferler dışında kasaya sıcak para akışı sağlanmaya devam edecek.

LOCALARDAN DEV GELİR

Bu doğrultuda Galatasaray, RAMS Park'taki localardan dev bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. RAMS Park'ta 224 locaya sahip olan sarı-kırmızılılar, loca sahiplerine artı 2 yıllık uzatma teklifinde bulunmuştu. Localarını önümüzdeki sezonlarda kaybetmek istemeyen taraftarların çoğundan olumlu geri dönüş geldi. Yenilenen localardan şu ana kadar yaklaşık 150 milyon TL gibi önemli bir para kulübün kasasına girerken, bu rakamın artacağı öğrenildi.

MAAŞ ÖDEMELERİNE KATKI YAPACAK

Kasaya girecek bu paraların sarı-kırmızılı yönetim tarafından oyunculara ödenen maaşlara takviye olarak ekleneceği, mağaza ürün satışlarından da önemli gelirlerin beklendiği belirtildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
