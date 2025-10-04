Haberler

Galatasaray'a derbide büyük şok! Takımın bel kemiği sakatlandı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a kötü haber geldi. Galatasaray'da Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo, 25. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Galatasaray'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

SINGO SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden biri olan Wilfried Singo, karşılaşmanın 19. dakikasında attığı bir depar sonrası sağ kasığını tuttu. Acı çektiği görülen Singo, oyuna devam etmek istedi ancak ilerleyen dakikalarda ağrıları devam etti.

SINGO ÇIKTI, SALLAI GİRDİ

Kendisini 24. dakikada yere bırakan Fildişili oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından maçın 25. dakikasında oyundan alınarak yerini Roland Sallai'ye bıraktı.

