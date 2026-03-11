Haberler

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Liverpool maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta oynayamayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile zorlu maçta karşı karşıya geldi.

DAVINSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılarda 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart sınırında olan futbolculardı. Cimbom'da bu futbolculardan Sanchez, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta yer alamayacak. Ayrıca sarı kart sınırında olan Teknik Direktör Okan Buruk da karşılaşmada kart görmedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Kolombiyalı savunma oyuncusu, bu maçlarda rakip ağları 2 kez sarstı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Salah bu soruyu duymasın! Binlerce beğeni alan video
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
Okan Buruk'tan İspanyol hakem için olay eleştiri

İspanyol hakem için olay sözler
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek