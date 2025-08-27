Galatasaray'a çılgın harcama limiti

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon için takımların harcama limitlerini açıklamıştı. Galatasaray'ın yüzden 30 sapma payıyla birlikte limiti 180 milyon euro olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde sermaye artırımından elde edilen gelirin yaklaşık 8.1 milyar TL'lik gelirin nasıl kullanılacağını açıkladı.

TOPLAM LİMİT 234 MİLYON EUROYA ÇIKTI

Buna göre harcama limitine 54 milyon euro daha eklendiği öğrenildi. Galatasaray'ın böylece harcama limiti toplam 234 milyon euroya (11.170 milyar TL) çıktı.