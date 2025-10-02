Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Osimhen şoku
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Ancak derbi öncesi sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen isim Victor Osimhen oldu. Liverpool maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız, sabah antrenmanında takımla birlikte yer almadı. Osimhen'in, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, bir günlük iznin ardından gözünü Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisine çevirdi. Sabah yapılan antrenmanla birlikte hazırlıklar resmen başladı.
OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞMADI
Derbi öncesi sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen isim Victor Osimhen oldu. Liverpool maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldız, sabah antrenmanında takımla birlikte yer almadı.
ÖZEL PROGRAM UYGULANDI
Osimhen'in, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun durumu, Beşiktaş derbisi öncesinde teknik heyetin en kritik gündem maddesi oldu.
LIVERPOOL MAÇINDA KRAMP YAŞAMIŞTI
Sakatlığının ardından Liverpool maçında ilk 11'de sahaya çıkan Osimhen, 72 dakika görev yapmış ve kramp nedeniyle oyundan alınmıştı.