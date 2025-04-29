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Galatasaray'a 678 Bin Lira Para Cezası

Galatasaray'a 678 Bin Lira Para Cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki saha olayları ve taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle toplamda 678 bin lira para cezasına çarptırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 678 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebepleriyle Galatasaray'a toplamda 678 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Konyaspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 493 bin 500 lira para cezası verdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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