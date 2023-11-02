Galatasaray'a 3 atan Bayern Münih, Almanya Kupası'nda 3. Lig takımına elendi

Almanya Kupası 2. Tur maçında Bayern Münih, deplasmanda Saarbrücken'e 2-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı farklı geçen Alman devi bu sonuçla Almanya Kupası'nda elendi.

90+6'DA BAYERN'İ DEVİRDİLER

Saarbrücken'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sontheimer ve 90+6. dakikada Gaus getirdi. Bayern Münih'in tek golü ise 16. dakikada Müller'den geldi.

DE LIGHT SAKATLANDI

Bu sonuçla Bayern Münih kupaya henüz 2. turda veda etti. Dünya devinin Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt ise karşılaşmada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.