Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Premier Lig'den dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

LISTEDEKİ İSİM ANDRE

Galatasaray'ın transfer listesinde Wolverhampton forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre'nin yer aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir yakından takip ettiği ifade ediliyor.

BREZİLYA'DAN BU YANA TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray'ın, Andre'yi Fluminense'de forma giydiği dönemden bu yana izlediği ve oyuncunun gelişimini düzenli olarak raporladığı aktarıldı.

WOLVERHAMPTON LİGDE ZOR DURUMDA

Andre'nin formasını giydiği Wolverhampton, bu sezon Premier Lig'de galibiyet alamadı ve ligin alt sıralarına demir attı. İngiliz ekibinin, ligdeki geleceğinin belirsizliği nedeniyle bazı değerli oyuncularıyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı, Andre'nin de bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ NETLEŞTİ

Wolverhampton, Andre'yi 2024 yazında Fluminense'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. İngiliz kulübünün, Brezilyalı futbolcu için şu aşamada 25 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

Andre, bu sezon Wolverhampton formasıyla 18 resmi maçta görev aldı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.