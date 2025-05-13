Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

Ortadoğu turuna çıkan Trump, ilk durakta yorgun düştü
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, gelecek sezonun kombine ve localarının satışından 2.3 milyar TL gelir elde etti.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulan ve ligde pazar günü Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'a bir iyi haber de kombine ve loca satışlarından geldi.

KOMBİNE VE LOCA GELİRİ 2.3 MİLYAR TL

RAMS Park'ta 53 bin Sarı-kırmızılı taraftarıyla maçlarını full tribünlere oynayan Galatasaray'da sınırlı sayıdaki kombineler satışa sunuldu ve hemen tükendi. 24 bin ila 180 bin TL arasında fiyatları değişen kombinelere Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Cimbom'da 42 bin kombine sayısında yine fire verilmedi. Bu doğrultuda Galatasaray, kombine ve loca gelirinde 2.3 milyar TL'lik gelir elde etti.

MEVCUT SEZONDA DA TÜKETMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, içinde bulunduğumuz sezonu kombine ve loca satışlarını da sezon başlamadan satışa sunmuş ve kısa süre içerisinde tüm kombine ve locaların satışının yapıldığı duyurulmuştu.

Galatasaray'a 2.3 milyar TL'lik gelir
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih :

yani şöyle söyliyim. 2.3m TL yarısı belki icardi ve osimhen in maaşlarını karşılıyordur. Milyar TL yazınca çok da büyük olmuyor bilin yani.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.