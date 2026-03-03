Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri oldu. Juventus, PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüpleri Osimhen için devreye girdi. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 150 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu iddia edildi. Yaz döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.
- Galatasaray'ın Victor Osimhen için 150 milyon Euro transfer beklentisi bulunuyor.
- Juventus, PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münih, Victor Osimhen için transfer girişimlerinde bulunuyor.
- Victor Osimhen'in piyasa değeri, 75 milyon Euro bonservis bedelinden iki katına çıktı.
Galatasaray'ı yaz transfer döneminde yoğun bir mesai bekliyor. Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerine Avrupa'nın dev kulüpleri talip olurken, listenin zirvesinde Victor Osimhen yer alıyor.
AVRUPA DEVLERİ YARIŞTA
Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Osimhen için Juventus, PSG, Atletico Madrid ve Bayern Münih'in devreye girdiği iddia edildi. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı golcü, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri konumunda.
Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuya ilgisi sürerken, Osimhen'in kariyerine Şampiyonlar Ligi seviyesinde devam etmek istemesi nedeniyle Avrupa opsiyonu ön planda görünüyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 150 MİLYON EURO
75 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Osimhen'in piyasa değeri kısa sürede iki katına çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin yıldız futbolcu için 150 milyon Euro seviyesinde bir beklenti oluşturduğu öne sürüldü.
PSG'nin 120 milyon Euro bandına kadar çıkabileceği konuşulurken, Juventus'un transfer için ısrarcı olduğu belirtildi. Atletico Madrid'in bütçe planlamasını sürdürdüğü, Bayern Münih'in ise oyuncuyla temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.
YAZ DÖNEMİ KRİTİK GEÇECEK
Galatasaray Yönetimi'nin, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Osimhen'i takımda tutup tutamayacağı merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini artıran yıldız golcü için yaz döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.