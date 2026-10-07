Galatasaray, 9 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Galatasaray, 9 Ekim'de RAMS Park'ta oynanacak Kasımpaşa maçına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Sarı-kırmızılılar yarın saat 19.00'da son idmanını yapacak; Kasımpaşa maçı 9 Ekim Cuma 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, iki grupla topa sahip olma idmanının ardından üç takımlı turnuva ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim Cuma saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.