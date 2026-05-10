Galatasaray'ın şampiyonluğu İzmir'de coşkuyla kutlandı
TRENDYOL Süper Lig'de Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı. İzmir'de büyük coşkuyla kutlamalar yapıldı.
TRENDYOL Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor'u evinde 4-2 yenen Galatasaray üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazandı. Toplamda 26'ncı şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılıların şampiyonluk coşkusu İzmir'de coşkuyla kutlandı.
İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlar Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda caddeleri doldurdu. Galatasaraylı futbol severler maç bitiminin ardından meydanlara çıkarak tezahüratlarda bulunup meşaleler yaktı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan Galatasaraylı futbolseverler renkli görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçeli bir taraftar da Galatasaray bayrağı sallayarak şampiyonluk kutlamalarında yer aldı.