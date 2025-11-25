Galatasaray, 33 Maç Sonra İç Sahada Mağlup Oldu

Galatasaray, Union Saint-Gilloise müsabakasıyla birlikte evinde 33 maç sonra mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı. - İSTANBUL