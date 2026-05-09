Galatasaray taraftarı şampiyonluğu sokaklarda kutladı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda da 26. kez şampiyonluğu elde eden Galatasaray taraftarı sokaklara döküldü. Başta Taksim olmak üzere İstanbul'da birçok yerde meşaleler yakıldı, konvoylar düzenlendi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Aslan böylece lig tarihinde 26. şampiyonluğunu kazandı ve en çok şampiyon olan takım ünvanını da geliştirdi.

Taraftarlar birçok noktada kutlamalara başladı

Maçın sona ermesinin ardından Galatasaray taraftarları İstanbul'un birçok noktasında sokaklara döküldü. Başta Beyoğlu İstiklal Caddesi olmak üzere Mecidiyeköy, Arnavutköy, Esenyurt ile Avcılar gibi noktalarda da kutlamalar yapıldı, konvoylar düzenlendi. Taraftaralar, meşaleler yakıp marşlar söyledi. Öte yandan Arnavutköy'de, bazı taraftar grupları sevinç gösterileri sırasında bir kan verme çadırının üzerine çıkıp eğlendi. - İSTANBUL

