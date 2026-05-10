Galatasaray'ın şampiyonluğu Yalova'da kutlandı
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu elde etti. Yalova'da taraftarlar coşkulu kutlamalar yaptı.
Yalova'daki sarı-kırmızılı taraftarlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda caddeleri doldurdu. Galatasaraylı futbolseverler maç bitiminin ardından meydanlara çıkarak tezahüratlarda bulunup, meşaleler yaktı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan Galatasaraylı futbolseverler renkli görüntüler oluşturdu.
