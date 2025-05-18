Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. kez şampiyon oldu. Maç sonrası oyuncular ve taraftar büyük bir coşku ile kutlama yaptı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da yönetim, futbolcu ve taraftar, 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibe şampiyonluğu getiren golleri 26'ncı dakikada Osimhen, 29'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89'uncu dakikada Muslera kaydetti. Bu sonuçla 25'inci Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da maç sonunda büyük coşku yaşandı. Son düdük çalmasıyla saha içerisine giren sarı-kırmızılı futbolcular, büyük coşkuyla şampiyonluğu kutladı.

25'İNCİ ŞAMPİYONLUĞA ÖZEL KUTLAMA

Galatasaray, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk sevincini yaşadı. Şampiyonluğa özel siyah tişörtlerle sahaya inen sarı-kırmızılar, 25'inci şampiyonluğu doyasıya kutladı. Oyuncular beş yıldızlı bayraklarla tribünlere giderken, sahaya da beş adet led ekran ve üzerinde yıldız olan şişme balonlar getirildi. Led ekranda 'İyiler sonunda mutlaka kazanır', 'Türkiye'nin ilk ve tek beş yıldızlı şampiyonu', 'Mayıslar bizimdir', 'Şampiyon cimbom' ve 'Hedef Avrupa' yazılı görseller yer aldı. Led ekranların içinden Galatasaray'ın her 5 şampiyonluğunu simgeleyen (1972, 1994, 2002, 2015, 2025) dev yıldızlar göğe doğru yükseldi. Ardından statta şarkılar eşliğinde futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı eşliğinde kutladı.

Öte yandan stadın üzerinde de kırmızı renkte 25'inci şampiyonluğu simgeleyen büyük bir pankart açılırken, sarı-kırmızı havai fişeklerle görsel bir şölen oluşturuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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