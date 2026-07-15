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Galatasaray, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına çift idmanla devam etti

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Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift idman yaptı. Sabah kuvvet ve koşu, akşam ise pas çalışmaları ve turnuva ile antrenman tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında, salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapıldı.

Akşam yapılan idman ise dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, iki grup halinde geçiş oyununun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
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