Galatasaray 2025/26 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025/26 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, 2025/26 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Sabah salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu, akşam ise pas ve hücum çalışmaları gerçekleştirildi.

GALATASARAY, 2025/26 sezonu hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı oyuncular sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirdi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde pas ve hücum çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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