TFF'den Galatasaray'a tebrik

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladığını duyurarak tebrik mesajı yayımladı. Galatasaray, sezonun bitmesine bir hafta kala ligi lider tamamlayarak bu başarıyı elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan 33. hafta müsabakalarının ardından Galatasaray, sezonun bitmesine 1 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
