Galatasaray, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma ile başlayıp topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Mauro Icardi 6 Temmuz'da, diğer futbolcular ise 10 Temmuz'da antrenmanlara katılacak.
GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı. Sahada koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli golcü Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular ise 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor