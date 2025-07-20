Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Avusturya'da Devam Ediyor
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.
GALATASARAY, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, bugün TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor