Galatasaray 2024-2025 Sezonu Şampiyonluk Kutlaması Tarihi Açıklandı

Galatasaray 2024-2025 Sezonu Şampiyonluk Kutlaması Tarihi Açıklandı
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Kutlama, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da yapılacak.

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının yeri ve tarihi açıklandı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla beraber yapacağı kutlamanın yerini ve tarihini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şampiyonluk kutlamasının 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenleneceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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