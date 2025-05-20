Galatasaray, 2000'li Yıllarda Avrupa'nın En Çok Şampiyonluk Kaldıran İkinci Takımı Oldu

Galatasaray, 2000'li Yıllarda Avrupa'nın En Çok Şampiyonluk Kaldıran İkinci Takımı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 2000'li yıllarda Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. Bayern Münih'in ardından, 12 şampiyonluk ile bu başarıyı elde etti. Portekiz'den Porto ve İspanya'dan Barcelona ile birlikte aynı sayıda şampiyonluk kazanarak dikkat çekti.

Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Bayern Münih zirvede

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:

TakımÜlkeŞampiyonluk sayısı

Bayern MünihAlmanya19

GalatasarayTürkiye12

PortoPortekiz12

Barcelonaİspanya12

PSV EindhovenHollanda12

PSGFransa11

Juventusİtalya11

AnderlechtBelçika10

Real Madridİspanya9

AjaxHollanda9

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

Son İBB operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.