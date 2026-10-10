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Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

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Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Torreira'nın 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle kazandı; puanı 16 oldu.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 45. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Lucas Torreira'nın 65. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, Kasımpaşa'da sahneye 68. dakikada çıkan Jesurun Rak-Sakyi'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

Mücadelenin son bölümünde yeniden üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 2-1 öne geçti. Uzatma dakikalarında Mario Lemina'nın fileleri havalandırmasıyla mücadele karşılaşma 3-1'lik Galatasaray galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 16'ya yükseltirken Kasımpaşa 10 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
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