Gabriel Sara, Konyaspor maçında forma giyerse Galatasaray'da 100. maçına çıkacak

Gabriel Sara, Konyaspor maçında forma giyerse Galatasaray'da 100. maçına çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak maçta forma giymesi halinde sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkacak. Sara, 99 resmi maçta 10 gol ve 18 asist üretirken 3 kupa kazandı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor maçında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray yarın Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara için bu maçın önemi ayrı olacak. Sara müsabakada forma giymesi durumunda dalya diyecek.
18 milyon Euro bonservis verildi
Galatasaray, Gabriel Sara'yı 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Sarı-kırmızılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Sara, geçen 2 sezonda kazanılan başarılarda önemli katkı verdi.
99 maçta 10 gol attı
27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 99 müsabakada görev aldı. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda 10 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
3 kupa kazandı
Gabriel Sara, Galatasaray'da geride kalan sezonlarda toplam 3 kupa kazandı. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fenerbahçe derbisinde gol sevinci yaşadı
27 yaşındaki futbolcu, derbilerde Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a karşı da 4 kez mücadele etti ve 1 gol attı. Sara, sarı-lacivertlilerle 21 Eylül 2024 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbide ağları havalandırdı.
Bu sezon ligde 9, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyen Gabriel Sara, 2 gol, 3 asistle oynadı.