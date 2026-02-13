Haberler

Galatasaray-Eyüpspor maçının ardından

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sosyal medyada çıkan haberlerin aksine, İngiltere'den herhangi bir antrenör getirip çalışmadığını açıkladı. Sara, sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalıştığını belirtti.

Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
