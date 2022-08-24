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Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

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Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Stuttgarter Futsal 2020'ye 4-2 mağlup oldu.

Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Stuttgarter Futsal 2020'ye 4-2 mağlup oldu.

İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya üstün başlayan Stuttgarter Futsal 2020 ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.

Oyun hakimiyetini ikinci yarıda da sürdüren Almanya temsilcisi salondan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı. Şişlispor'un golleri Muhammed Altunay ile Cem Keskin'den geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsveç'in Örebro takımı, Gürcistan ekibi Georgians Tbilisi 5-3 yendi.

Turnuvada ikinci gün programı

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Şişlispor, yarın saat 17.30'da İsveç ekibi Örebro ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer mücadelede ise Almanya ekibi Stuttgarter Futsal 2020 ile Gürcistan temsilcisi Georgians Tbilisi saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Tek devre lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 8 grupta toplam 32 takım mücadele ediyor. Ön eleme turunda gruplarında ilk sırayı alan 8 takım, eleme turu B aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor

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