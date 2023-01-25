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Futbolun efsanesinden İstanbul'da sürpriz ziyaret! F.Bahçe'nin hocasını öve öve bitiremedi

Spor Haberleri

Futbolun efsanesinden İstanbul'da sürpriz ziyaret! F.Bahçe'nin hocasını öve öve bitiremedi

Dünyaca ünlü eski futbolcu Rivaldo, İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile buluştu. Rivaldo, Portekizli teknik direktöre övgüler yağdırdı.

Dünyaca ünlü eski futbolcu Rivaldo, İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi. Brezilyalı efsane, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüştü.

Futbolun efsanesi, İstanbul'da Jesus'la buluştu! Fenerbahçe'nin hocasını öve öve bitiremedi

"GÜZEL ŞEYLER DUYMUŞTUM"

Jesus'la fotoğrafını paylaşan Rivaldo, "Jorge Jesus'un çok büyük bir hoca olduğunu duymuştum. Hakkında güzel duyumlarım olmuştu. Bugün tanışma fırsatı buldum. Harika bir teknik direktör olduğunu gördüm. Harika bir insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın" ifadelerini kullandı.

Futbolun efsanesi, İstanbul'da Jesus'la buluştu! Fenerbahçe'nin hocasını öve öve bitiremedi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Rivaldo Spor Haberler

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