Üye Girişi
Haberler

Futbolu Fenerbahçe'de bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu

Futbolu Fenerbahçe'de bırakan Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giydikten sonra futbolu bırakan Leonardo Bonucci, İtalya U20 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu. Bonucci, teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını yapacak.

Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz temmuz ayı başında yeşil sahalara veda eden Leonardo Bonucci'nin yeni işi belli oldu.

MİLLİ TAKIMA YARDIMCI ANTRENÖR OLDU

İtalyan futboluna adını altın harflerle yazdıran Bonucci'nin antrenörlük hayatına resmen başladı. İtalya Futbol Federasyonu, Leonardo Bonucci'nin İtalya U20 Milli Takımı yardımcı antrenörü olduğunu açıkladı. 37 yaşındaki çiçeği burnunda antrenör, İtalya U20 Milli Takımı'nda teknik direktör Bernardo Corradi'nin yardımcılığını üstlenecek.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Futbolculuk kariyerinde Inter, Treviso, Pisa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin ve Fenerbahçe formaları giyen Leonardo Bobucci, özellikle Juventus ile sayısız başarıya imza attı. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bonucci, sarı-lacivertli formayı 4'ü ilk 11 olmak üzere 13 maçta giydi ve 1 asist yaptı. İtalyan efsane, sezonun sona ermesinin ardından kariyerini noktaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Leonardo Bonucci Internazionale Fenerbahçe Juventus Futbol İtalya Milan Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum

 Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

"Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun"
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli? HSK Müfettişi Mehmet Aslan kimdir? Pastırma Sıcakları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 Pastırma yazı hangi ayda? Ayyüce Türkeş kimdir? Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli? HSK müfettişi Mehmet Aslan neden bıçaklandı, öldü mü? Mehmet Aslan sağlık durumu Suat Yıldırım kimdir? Fethullah Gülen'in cenaze namazını kıldıracak Suat Yıldırım kaç yaşında ve nereli? 23 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.