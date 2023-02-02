Futbolu bırakıyor mu? Saçlarını kestiren Hamsik'in yeni stilini görenler gözlerine inanamadı
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Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik kendisiyle özdeşleşen saç stilini değiştirdi. Saçlarını kestiren Slovak futbolcunun uzun sürek sakatlıkları nedeniyle kariyerini sonlandıracağı öne sürüldü. Hamsik daha önce yaptığı bir açıklamada, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti. Bordo-mavililer yaptıkları yorumlarda deneyimli futbolcunun kariyerini sonlandırma ihtimaline üzüldüklerini belirtti.
Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Marek Hamsik, takımının Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Dünyaca ünlü futbolcu, simgesi olan saç stilini değiştirdi.
SAÇLARINI KESTİRDİ
Sosyal medya hesabından video paylaşan Hamsik'in, kuaför koltuğunda saçlarının üst kısmını kestirdiği görüldü. Uzun süren sakatlıkları nedeniyle futbola veda etmeye hazırlanan Slovak yıldızın imajını değiştirmesi, futbolu kesin olarak bırakma kararı aldığı şeklinde yorumlandı.
FUTBOLU BIRAKABİLİR
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti.