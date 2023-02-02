Futbolu bırakıyor mu? Saçlarını kestiren Hamsik'in yeni stilini görenler gözlerine inanamadı

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik kendisiyle özdeşleşen saç stilini değiştirdi. Saçlarını kestiren Slovak futbolcunun uzun sürek sakatlıkları nedeniyle kariyerini sonlandıracağı öne sürüldü. Hamsik daha önce yaptığı bir açıklamada, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti. Bordo-mavililer yaptıkları yorumlarda deneyimli futbolcunun kariyerini sonlandırma ihtimaline üzüldüklerini belirtti.